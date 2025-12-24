Homem de 80 anos encontrado morto em residência em Machico

O cadáver de um homem de 80 anos foi encontrado, há instantes, na sua residência, no Caminho da Achadinha, em Machico.

Segundo foi possível aferir, o homem foi encontrado por um vizinho numa visita devido à época festiva.

Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados ao local, tendo mobilizado uma viatura e dois elementos. A ocorrência contou também com a presença da PSP.

As circunstâncias da morte estão a ser apuradas pelas autoridades.