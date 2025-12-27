Mário Soares foi o presidente eleito com maior percentagem de votos desde 1976
António Ramalho Eanes que conseguiu ser eleito com a mais alta percentagem de votos, conseguindo 61,5% na primeira eleição presidencial, em 1976.
Lista de todos os concorrentes a eleições presidenciais por sufrágio universal, direto e secreto, desde 1976 e respetivos resultados (em percentagem), de acordo com os resultados publicados em Diário da República.
- 27 de junho de 1976:
António dos Santos RAMALHO EANES (61,59).
OTELO Nuno Romão SARAIVA DE CARVALHO (16,46).
José Baptista PINHEIRO DE AZEVEDO (14,37)
OCTÁVIO Floriano Rodrigues PATO (7,59)
Abstenção: 24,53
- 07 de dezembro de 1980:
António dos Santos RAMALHO EANES (56,44)
António da Silva Osório SOARES CARNEIRO (40,23)
OTELO Nuno Romão SARAIVA DE CARVALHO (1,49)
Carlos GALVÃO DE MELO (0,84)
António Elísio Capelo PIRES VELOSO (0,78)
António Jorge Oliveira AIRES RODRIGUES (0,22)
Abstenção: 15,61
- 26 de janeiro de 1986:
Diogo Pinto de FREITAS DO AMARAL (46,31)
MÁRIO Alberto Nobre Lopes SOARES (25,43)
Francisco de Almeida SALGADO ZENHA (20,88)
Maria de LURDES Ruivo da Silva Matos PINTASILGO (7,38)
Abstenção: 24,62
- 16 de fevereiro de 1986 (2.ª volta):
MÁRIO Alberto Nobre Lopes SOARES (51,18)
Diogo Pinto de FREITAS DO AMARAL (48,82)
Abstenção: 22,01
- 13 de janeiro de 1991:
MÁRIO Alberto Nobre Lopes SOARES (70,35)
BASÍLIO Adolfo Mendonça HORTA da França (14,16)
CARLOS Alberto do Vale Gomes CARVALHAS (12,92)
CARLOS Manuel MARQUES DA SILVA (2,57)
Abstenção: 37,84
- 14 de janeiro de 1996:
JORGE Fernando Branco de SAMPAIO (53,91)
Aníbal António CAVACO SILVA (46,09).
Abstenção: 33,71.
- 14 de janeiro de 2001:
JORGE Fernando Branco de SAMPAIO (55,55).
Joaquim Martins FERREIRA DO AMARAL (34,68).
António Horácio SIMÕES DE ABREU (5,16).
FERNANDO José Mendes ROSAS (3,00).
António Pestana GARCIA PEREIRA (1,59).
Abstenção: 50,29.
- 22 de janeiro de 2006:
Aníbal António CAVACO SILVA (50,54).
MANUEL ALEGRE de Melo Duarte (20,74).
MÁRIO Alberto Nobre Lopes SOARES (14,31).
JERÓNIMO Carvalho de SOUSA (8,64).
FRANCISCO Anacleto LOUÇÃ (5,32).
António Pestana GARCIA PEREIRA (0,44).
Abstenção: 38,47
- 23 de janeiro de 2011:
Aníbal António CAVACO SILVA (53,14)
MANUEL ALEGRE de Melo Duarte (19,67)
FERNANDO de La Vitier Ribeiro NOBRE (14,04)
FRANCISCO José de Almeida LOPES (7,05)
JOSÉ Manuel da Mata Vieira COELHO (4,52)
DEFENSOR de Oliveira MOURA (1,58)
Abstenção: 53,56
- 24 de janeiro 2016:
MARCELO Nuno Duarte REBELO DE SOUSA (52,00)
ANTÓNIO Manuel Seixas SAMPAIO DA NÓVOA (22,88)
MARISA Isabel dos Santos MATIAS (10,12)
MARIA de BELÉM Roseira Martins Coelho Henriques de Pina (4,24)
EDGAR Freitas Gomes da SILVA (3,94)
VITORINO Francisco da Rocha e SILVA (3,28)
PAULO Alexandre Baptista Teixeira de MORAIS (2,16)
HENRIQUE José de Sousa NETO (0,84)
JORGE Manuel Pais Seara Rodrigues SEQUEIRA (0,30)
CÂNDIDO Manuel Pereira Monteiro FERREIRA (0,23)
Abstenção: 51,34
- 24 de janeiro de 2021:
MARCELO Nuno Duarte REBELO DE SOUSA (60,66)
ANA Maria Rosa Martins GOMES (12,96)
ANDRÉ Claro Amaral VENTURA (11,93)
JOÃO Manuel Peixoto FERREIRA (4,31)
MARISA Isabel dos Santos MATIAS (3,96)
TIAGO Pedro de Sousa Mayan GONÇALVES (3,23)
VITORINO Francisco da Rocha e SILVA (2,95)
Abstenção: 60,74%