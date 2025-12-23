Espectáculo de Joana Marques terá terceira e última sessão na Madeira

Conforme noticiou o DIÁRIO na edição impressa de ontem, devido à elevada procura, a SO_PROD anunciou uma terceira e última sessão na Madeira do espectáculo de ‘stand-up comedy’ intitulado ‘Em Sede Própria’, da humorista Joana Marques. O espectáculo, que esgotou as duas primeiras datas para 2 de Abril em tempo recorde, estará mais cedo no Centro de Congressos do Casino da Madeira, nomeadamente a 1 de Abril, às 21h30, marcando, aliás, a estreia nacional da digressão.

Ora, os bilhetes para esta última oportunidade de ver Joana Marques já estão à venda através da Ticketline, Fnac e Worten.

Conforme já noticiou o DIÁRIO, ‘Em Sede Própria’ surge na sequência da sentença que deu razão à humorista no processo que lhe tinha sido movido pelo grupo musical os Anjos. O nome do espectáculo nasceu precisamente das declarações que Joana Marques fez à porta do Tribunal Cível de Lisboa, onde afirmou que, após um período de silêncio, iria “falar em sede própria”.

No espectáculo, a criadora do ‘Extremamente Desagradável’, na Rádio Renascença, promete abordar todos os episódios que marcaram o último ano, assumindo-se “culpada de todas as suas falhas, defeitos e ridículos”. Com o seu humor característico e olhar clínico, Joana revisita os momentos que a transformaram, involuntariamente, numa das protagonistas do noticiário.