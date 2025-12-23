Club Motards Madeira entrega donativo a Diamantino Pereira

O Club Motards Madeira e a Junta de Freguesia de São Martinho celebraram, ontem, a entrega do valor angariado no 27.º aniversário do Club Motards Madeira, realizado nos dias 3 e 4 de Outubro, ao jovem Diamantino Pereira Junior. A cerimónia decorreu no terraço da Junta de freguesia de São Martinho.

O jovem ajudado sofreu uma dupla amputação, após um acidente de mota ocorrido ainda este ano.

"Queremos desde já agradecer a todos os que compareceram no nosso aniversário e que deixaram o seu donativo solidário", afirma o Club Motards Madeira, em comunicado. Além disso, agradece à Junta de Freguesia de São Martinho, nomeadamente ao presidente Marco Gonçalves, "por toda a ajuda e disponibilidade prestada para que este evento fosse um sucesso".