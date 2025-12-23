Prenda no sapatinho? Albuquerque quer tudo como está, “porque está a correr muito bem”

“O que eu peço [no sapatinho] é que isto continue como está, porque está a correr muito bem”. Foi desta forma que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, respondeu ao desafio do jornalista da Antena 1 sobre a prenda que gostaria de receber neste Natal.

Esta manhã, no Palácio de São Lourenço, à entrada para a sessão de apresentação de cumprimentos de Natal ao Representante da República, o chefe do executivo, que estava acompanhado de todos os secretários regionais, partilhou os seus desejos para o próximo ano: “Que a Madeira continue a crescer economicamente, termos um governo estável e termos a capacidade de entender aquilo que é importante - o investimento e a confiança instalados no mercado, garantirmos emprego, melhores salários, melhor rendimento para as famílias e termos os serviços sociais (saúde e educação) com capacidade de resposta”.

Albuquerque admitiu que a Madeira tem um conjunto de desafios pela frente, destacando a manutenção do estatuto das regiões ultraperiféricas e do nível de ajudas específicas através do Fundo de Coesão e do POSEI, isto num contexto em que as prioridades das instituições comunitárias estão agora mais direccionadas para a defesa, a segurança e a reindustrialização da União Europeia. "Se bem que a segurança e a defesa sejam importantes, é preciso não esquecer que os mais de 6 milhões de cidadãos comunitários que vivem nas regiões ultraperiféricas têm que se atendidos e estas regiões são fundamentais para a projecção internacional da UE e garantem a sua presença física no Atlântico, nas Caraíbas, na América do Sul e no Índico”, lembrou o governante, que, ainda assim, está optimista, depois de ter mantido “boas reuniões” com o vice-presidente da Comissão Europeia e com o Parlamento Europeu.

Em jeito de balanço de 2025, Albuquerque disse que “o ano foi extraordinário para a Madeira”, já que “todos os indicadores económicos são excepcionais”. E fez o resumo da situação: “Atingimos a maior riqueza de sempre na Madeira. O ano termina com cerca de 8.040 milhões de euros de PIB. A perspectiva para o próximo ano é de 8.460 milhões de euros. Estamos com crescimento económico acima da média nacional. A dívida pública é inferior em percentagem do PIB à nacional e à europeia. Estamos também com uma grande mudança de devolução do rendimento às famílias e às empresas. Só neste Orçamento vamos fazer uma devolução de mais 222 milhões de euros às famílias, aos trabalhadores e às empresas, através da redução fiscal. E temos uma perspectiva neste momento de continuarmos a atrair investimentos e no actual quadro comunitário continuarmos a fazer investimentos públicos”.