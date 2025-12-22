Trump nomeia enviado especial para a Gronelândia para defender interesses "com firmeza"

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou este domingo a nomeação de Jeff Landry, atual governador da Louisiana, como enviado especial para a Gronelândia, para promover "com firmeza" os interesses norte-americanos em relação à ilha dinamarquesa.

"Tenho o prazer de anunciar que vou nomear o grande governador da Louisiana, Jeff Landry, enviado especial dos Estados Unidos à Gronelândia", afirmou Trump na sua plataforma Truth Social, sem especificar quando tornará oficial a nomeação do governador republicano.

Donald Trump sublinhou que Landry "compreende o quanto a Gronelândia é essencial para a segurança nacional [dos Estados Unidos] e promoverá com firmeza os interesses do país em matéria de segurança e sobrevivência dos aliados e, de facto, do mundo".

Nem a Casa Branca nem os representantes de Landry se mostraram até agora disponíveis para quaisquer comentários. Também não é claro se Landry, que assumiu o cargo de governador do estado da Louisiana em janeiro de 2024, precisará de renunciar ao cargo.

O anúncio enquadra-se nas pretensões anunciadas pelo chefe de Estado norte-americano desde que regressou à Casa Branca de controlar o território autónomo estratégico pertencente à Dinamarca, que incluiram já ameaças de movimentos militares como forma de pressão.