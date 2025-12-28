Pedido de socorro mobiliza meios até à Meia Serra

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e a Polícia Florestal estão, neste momento, a procurar um turista que terá pedido auxílio, esta tarde, na zona da Meia Serra.

Segundo foi possível apurar, o alerta foi dado por um automobilista que sofreu uma avaria. Enquanto estava imobilizado, garantiu ter ouvido gritos de ajuda, em inglês.

De imediato, alertou as autoridades, que se deslocaram ao local.

O alerta foi dado pelas 16h50. Contudo, até ao momento, não foi encontrado nenhum turista, nem foram ouvidos mais gritos de ajuda.