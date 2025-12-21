Encerrados acessos à Torre no maciço central da Serra da Estrela

Os acessos à Torre, no maciço central da Serra da Estrela encontram-se encerrados, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana.

Segundo a mesma fonte, as estradas de Sabugueiro para a Torre do lado oeste e de Piornos para a Torre e zona sul de Loriga encontram-se encerradas.

Por outro lado, o acesso da Covilhã para Piornos já se encontra aberto.

A circulação automóvel também já se faz entre Gouveia e Manteigas pela Estrada Nacional 232 até às Penhas Douradas e de Manteigas para Piornos, acrescentou a mesma fonte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para estas zonas, prevendo-se a queda de neve acima de 1.200 metros, "subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela, com acumulação entre um e cinco centímetros, podendo ser até 10 centímetros na Torre".

De acordo com o IPMA, poderão verificar-se perturbações causadas pela queda de neve "com acumulação e possível formação de gelo", provocando "vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores" e dificuldades em abastecimentos locais.