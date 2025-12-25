Albuquerque e Rodrigues recorrem ao Primeiro-Ministro para garantir abastecimento da Região

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, solicitaram, hoje, ao Primeiro-Ministro que seja encontrada uma solução urgente para desbloquear o despacho e a entrada de carga nos navios no porto de Leixões, uma vez que pode estar em causa uma rutura na cadeia de abastecimento aos arquipélagos portugueses nesta altura crítica de fim de ano.

Miguel Albuquerque fez saber que “a situação inacreditável no Porto de Leixões está a causar ruturas graves nas cadeias de abastecimento à Região”, reforçando se tratar de “uma situação gravíssima e inaceitável nunca vivida na Madeira”, por isso o presidente do executivo madeirense disse ser “necessário o governo nacional intervir sem demoras, pois esta situação está a gerar um problema gravíssimo para a população”.

Na mensagem enviada a Luís Montenegro, os governantes madeirenses alertam para o impacto negativo da entrada em vigor do novo sistema informático que está a bloquear o desalfandegamento de mercadorias e vincam que “se a situação não ficar resolvida até amanhã, dia 26, de manhã, haverá problemas graves no transporte de mercadorias para a Madeira e para os Açores”, enfatizou José Manuel Rodrigues, que tutela a pasta da Economia.

Assim o Governo Regional solicita que seja dada “prioridade aos navios que atracam em Leixões e Lisboa para carregar contentores para as Regiões”, de modo a economia, as empresas e as famílias não fiquem penalizadas nesta quadra festiva.

Se os contentores derem entrada no porto de Leixões até amanhã de manhã, é possível que toda a carga esteja embarcada no sábado. Caso contrário o fim de ano na Madeira pode ser prejudicado pela ausência da mercadoria que estava prevista chegar na próxima semana.