Estrada obstruída na Quinta de Sant'Ana em Machico

A queda de pedras de uma muralha no Caminho da Quinta de Sant'Ana, em Machico, obstruiu a circulação sobretudo rodoviária.

"Informa-se que na Estrada da Quinta de Sant'Ana não é possível a circulação, devido a queda de uma parede que se encontra a obstruir a estrada (ao pé da vereda do atalho)", informa a Junta de Freguesia de Machico.

A junta diz ainda que o trânsito está interrompido, pelo que solicita "aos condutores que evitem a zona e utilizem percursos alternativos até nova informação".