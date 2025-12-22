Psicóloga fala sobre a pressão social para o consumo no Natal

Esta é uma época propícia a que o consumo em excesso aconteça, começou por explicar a psicóloga Amanda Vieira ao DIÁRIO- Saúde, tendo referido que o mesmo acontece, “porque as pessoas sentem quase essa pressão social para que o comportamento vá nesse sentido”.

A demonstração do amor, do afecto, do carinho, infelizmente, pode se resumir à parte material e isso é um problema. Muitas vezes pode intensificar até aquele sentimento de culpa se não correspondermos exatamente a essa parte. Amanda Vieira, psicóloga

Segundo a profissional de saúde, o risco existe quando “deixa de existir um equilíbrio entre o oferecer e o demonstrar por outros formatos, como, por exemplo, verbalizar.”



Questionada sobre que impacto emocional pode ter o consumo excessivo, aliado por vezes a gastos acima das possibilidades, a psicóloga não hesitou em nomear o sentimento de culpa, que vai acabar por afectar também a auto-estima.

“Tenho aquele prazer momentâneo, porque fiz a compra que queria, mas depois automaticamente, se estiver, obviamente, fora daquilo que são as minhas possibilidades, eu vou sentir muita culpa”, afirmou.



