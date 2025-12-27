José Mourinho 'confirma' Sidny Cabral antes da difícil deslocação a Braga

O treinador do Benfica, José Mourinho, praticamanente confirmou hoje a contratação do polivalente futebolista Sidny Cabral ao Estrela da Amadora, na antevisão à visita ao Sporting de Braga, da 16.ª jornada da I Liga.

"O Sidny beneficia muito a equipa, pelo facto de ser verdadeiramente polivalente. Conversando com ele, dá para perceber que é igual para ele jogar à esquerda ou à direita, como lateral ou ala. Dá segurança à equipa, em termos de opções. É um bocadinho à imagem do Aursnes. É um jogador que me obriga a procurar o que é melhor para ele. Este jogador, que também denota uma condição física e um ADN próprios, parece-me ser adaptado ao tipo de calendário sobrecarregado", realçou.

Em conferência de imprensa no Benfica Campus, no Seixal, José Mourinho não se 'desviou' das questões sobre o muito possível reforço e 'abriu a porta' às chegadas de ainda mais jogadores durante o mercado de janeiro, procurando "estabilidade".

"Não se trata de ter a equipa à minha imagem, mas fazer o melhor para o Benfica. Quanto melhor fizermos agora neste mercado, menos temos de fazer na próxima pré-época. O Benfica teve um investimento económico forte no verão, a intenção é que, no próximo verão, não haja necessidade de um investimento tão grande e mudar tanto a equipa. É preciso estabilidade e ter um grupo grande de jogadores que continuam de época para época a crescer juntos enquanto equipa", afirmou.

Os bons resultados obtidos nas últimas semanas deixaram o Benfica confiante e esperançoso, apesar de uma partida de grau de dificuldade elevado no reduto do Sporting de Braga, que Mourinho lembrou ser a equipa com maior posse de bola.

"Ter a maior percentagem de posse de bola na I Liga diz muito da filosofia de jogo do treinador e como a equipa joga. Se calhar, para eles é importante a sensação, através dos últimos jogos, que o Benfica em Braga não consegue bons resultados. Será uma coisa a que se agarrarão do ponto de vista motivacional. Tento que nós ignoremos, da mesma maneira que ignorámos na visita ao Moreirense", salientou.

Desta forma, José Mourinho pretende que o Benfica dê continuidade ao que tem apresentado, rejeitando comentar declarações de presidentes rivais e encarando jogos como 'finais', sem garantir a recuperação plena de Tomás Araújo ou Barreiro.

"Nas últimas duas épocas, o Benfica chegou 'atrasado', mas a história mostra que é o clube com mais troféus em Portugal. O incentivo que temos é orgulho próprio, sermos profissionais, lutar até aos nossos limites e acreditar que a matemática é que decide as possibilidades que existem de ganhar. Nós vamos continuar assim em cada jogo", disse o treinador, que vê Bruma mais perto do regresso do que Bah.

O Benfica, terceiro colocado, com 35 pontos, visita o Sporting de Braga, quinto, com 25, às 18:00 de sábado, no Estádio Municipal de Braga, na 16.ª jornada da I Liga de futebol, que terá a arbitragem de João Gonçalves, da associação do Porto.