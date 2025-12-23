Sporting de Braga elimina Caldas da Taça em jogo envolto em polémica

O Sporting de Braga confirmou o teórico favoritismo e eliminou hoje o Caldas, da Liga 3, por 3-0, com três golos na segunda parte, avançando para os quartos de final da Taça de Portugal em futebol.

No Estádio Manuel Marques, em Torres Vedras, e numa partida marcada pela polémica mudança de recinto a menos de 24 horas do apito inicial, os minhotos sentenciaram a eliminatória no segundo tempo, fruto dos golos de Fran Navarro, de Paulo Oliveira e de Mario Dorgeles, aos 50, 53 e 59 minutos, respetivamente.

A bola, de resto, começou a rolar apenas ao segundo minuto, uma vez que, nos primeiros 60 segundos, os jogadores do Caldas ficaram imóveis na zona do meio-campo sob forma de protesto. A decisão foi respeitada pelos jogadores bracarenses e também apoiada pelos adeptos minhotos, que nas bancadas exibiram cartazes a pedir "respeito pelos adeptos".

Quanto ao jogo, e tal como seria de esperar, o Sporting de Braga entrou melhor e tomou conta das incidências nos minutos iniciais. Ainda assim, as duas primeiras oportunidades de maior perigo foram do Caldas. E ambas por Gonçalo Barreiras, que, por duas vezes, testou a atenção do guarda-redes Tiago Sá.

No entanto, a formação de Carlos Vicens entrou na etapa complementar determinada a resolver o encontro.

E conseguiu: aos 50, Fran Navarro, na sequência de um canto à esquerda, abriu o ativo, com Paulo Oliveira a dilatar a vantagem volvidos três minutos, também na sequência de um canto.

Os golos deitaram por terra as esperanças dos caldenses, que ainda viram Mario Dorgeles ampliar a diferença, aos 59, após 'disparar' de pé esquerdo à entrada da área.

Desta forma, os 'arsenalistas' garantiram o passaporte para a próxima eliminatória da prova, na qual vão defrontar o vencedor do duelo entre o Lusitano de Évora e o Fafe, ambos da Liga 3, que se enfrentam no sábado, no encerramento dos oitavos de final.