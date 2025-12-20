Cotrim Figueiredo visita a Madeira

O candidato à Presidência da República Portuguesa João Cotrim de Figueiredo visita este sábado, 20 de Dezembro, a ilha da Madeira.

Do programa da viagem, consta a visita ao Mercado dos Lavradores, na cidade do Funchal, pelas 9h45, logo depois, pelas 11h30 Cotrim de Figueiredo vai apresentar o seu livro 'Porque Sou Liberal – Percursos de um Político Acidenta' na Blandy’s Wine Lodge, na Avenida Arriaga.

Pelas 16 horas e no mesmo local, o candidato vai apresentar os membros do Horizonte 2031 da Madeira, designadamente André Jardim Fernandes Caldeira, gestor; Eduardo Bonal da Silva, gestor; Emanuel Gomes, professor, ex-presidente da Câmara Municipal de Machico e ex-deputado da ALRAM; Joana Machado, doutorada em Artes Performativas, professora auxiliar na Universidade Lusíada e cantora/compositora; Jorge Veiga França, economista, empresário e ex-presidente da ACIF; ⁠Lucília Aveiro, pediatra; Manuel Freitas Pita, advogado; Margarida Pestana, empresária; e Tomás Andrade Faria, empresário e presidente da SEDES Madeira.

Segue-se, pelas 18 horas, uma visita ao Mercado de Natal da Placa Central da Avenida Arriaga.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o tricentésimo quinquagésimo quinto dia do ano, em que faltam 11 dias para o fim de 2026:

- 6 horas - Missa do Parto presidida pelo Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás, na Paróquia de Machico;

- 11 horas - Jogo da Liga BPI feminina Marítimo - Damaiense no Estádio da Imaculada Conceição;

- Das 11h30 às 19 horas - Celebração do Natal na Camacha com o Dia do Mercadinho no Largo da Achada e a Chegada do Pai Natal à Freguesia pelas 17 horas;

- Das 15 às 17 horas - Entrega de Donativos a Famílias Carenciadas, organizado pelo Grupo Doações com Alma, no Hotel Meliá;

- 16 horas - Abertura da Noite do Mercado de São Vicente;

- 17 horas - A Junta de Freguesia do Paul do Mar, em parceria com a Casa do Povo local, promove a Festa de Natal das Crianças no Edifício Vasco da Gama Rodrigues, no Paul do Mar;

- 17h30 - Noite do Mercado da Ribeira Brava;

- 18 horas - Noite do Mercado da Calheta;

- 18 horas - Gala de Ópera Solidária, com a Orquestra Sinfónica, Coro Juvenil, Estúdio de Ópera e Solistas de Canto do Conservatório - Escola das Artes da Madeira Eng. Luiz Peter Clode, no Auditório do Centro de Congressos da Madeira;

- 18h30 - Noite do Mercado de Machico;

- 18h30 - Apresentação do livro infantil 'NÉVEDA NA PAISAGEM DA CULTURA DA VINHA DA ILHA DO PICO', do escritor luso-canadiano Terry Costa, na Casa dos Acores na Madeira;

- 19 horas - Passeio das Luzes de Natal, organizado pela Confeitaria e pela Associação de Ciclismo da Madeira, com passagem pela Avenida Zarco, Avenida Arriaga, Avenida do Infante, Estrada Monumental, Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Praça da Autonomia, Rua 31 de Janeiro e Rua do Marquês do Funchal;

- 19 horas - Concerto Intimista revela a história musical da Madeira através dos seus cordofones tradicionais no Barceló Funchal Oldtown;

- 19 horas - Evento artístico 'Esquinas' na Placa Central;

- 20 horas - O Grupo de Patinagem do Sporting Clube Santacruzense participa no Festival de Natal com o tema 'Frozen em Patins', com a participação de Madalena Costa, no Pavilhão de Santa Cruz;

Principais acontecimentos registados a 20 de Dezembro, Dia Internacional da Solidariedade Humana:

1864 - O ministro João Crisóstomo publica a primeira reforma do ensino técnico em Portugal.

1954 -- Luta pela independência da Argélia. A França envia 20 mil soldados para o território.

1962 - É aprovado o fim da exploração do estaleiro da Rocha do Conde de Óbidos, em Lisboa.

1964 - A PIDE prende dezenas de cidadãos moçambicanos. Entre os presos contam-se o poeta José Craveirinha e o artista plástico Malangatana.

1965 - Morrem vinte pessoas no choque frontal de dois comboios entre as estações de Sintra e do Algueirão

1987 - Morrem cerca de 1.500 pessoas, no choque de um ferry boat com um petroleiro, nas águas de Manila. É o acidente marítimo mais grave, depois do Titanic, num cenário de paz.

1989 - Os Estados Unidos lançam a Operação Causa Justa, enviando tropas para o Panamá, para o derrube do governo de Manuel Noriega, antigo agente da CIA, traficante de droga.

1989 - O Governo do ditador romeno Nicolai Ceausescu, declara o estado de emergência.

1999 - Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau, na sequência do acordo luso-chinês sobre a transferência da administração do território para a China, depois de 442 anos sob administração portuguesa.

2004 - O Tribunal de recurso de Santiago do Chile ratifica o mandado de prisão do ex-ditador Augusto Pinochet.

2005 - Começam a ser julgados em Belgrado cinco ex-paramilitares sérvios acusados de envolvimento no massacre de Srebrenica, em 1995.

2006 - A nova Lei da Imigração é aprovada na generalidade no Parlamento.

2006 - Os países membros da União Europeia aprovam a criação de um número telefónico direto, comum e gratuito -- o 116000 -, para a comunicação de casos de crianças desaparecidas em toda a Europa.

2006 - A polícia iraquiana encontra os cadáveres de 76 pessoas atingidas a tiro e com sinais de tortura em diferentes bairros de Bagdad, Iraque.

2011 - A justiça alemã condena dois ex-executivos da Ferrostaal a dois anos de prisão, com pena suspensa, e ao pagamento de coimas por suborno de funcionários públicos estrangeiros, na venda de submarinos a Portugal e à Grécia.

2013 - A maioria PSD/CDS-PP e o PS aprovam a reforma do Código do IRC em votação final global, com os votos contra de PCP, BE e "Os Verdes".

2015 - O Partido Popular (PP) liderado por Mariano Rajoy, ganha as eleições espanholas com 123 deputados e 28,7% dos votos, seguido do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), com 90 deputados e 22%, depois de escrutinados 99,5% dos boletins.

2015 - O Governo e o Banco de Portugal decidem a venda da atividade do Banif e da maior parte dos seus ativos e passivos ao Banco Santander Totta por 150 milhões de euros.

2016 - O grupo extremista Estado Islâmico reivindica o atentado num mercado de Natal em Berlim, que provocou a morte a 12 pessoas e dezenas de feridos.

2018 - O Conselho de Ministros aprova o aumento do salário mínimo nacional para 600 euros, com entrada em vigor no dia 01 de janeiro de 2019.

2019 - O Parlamento britânico, com maioria do Partido Conservador, aprova o projeto de lei do acordo de retirada da União Europeia, para que o Reino Unido possa sair do bloco na data prevista de 31 de janeiro.

2021 - A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) aprova a comercialização na União Europeia da vacina Nuvaxovid, da farmacêutica norte-americana Novavax, contra a covid-19, para maiores de 18 anos.

2022 - O Supremo Tribunal de Justiça recusa o segundo pedido de "habeas corpus" para a libertação imediata do antigo ministro da Economia Manuel Pinho, que se encontra em prisão domiciliária no caso EDP.

2023 - O economista Rui Duarte de Barros é nomeado novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau após exoneração de Geraldo Martins do cargo.

2023 - O Parlamento Europeu e os Estados-membros chegam a um acordo político sobre uma vasta reforma da política de asilo e migração da União Europeia.

2024 - O Presidente da República promulga o Orçamento do Estado para 2025 e as Grandes Opções do Plano, logo após receber os diplomas, que foram aprovados no parlamento em votação final global em 29 de novembro.

2024 - Instalações diplomáticas de Portugal em Kiev, Ucrânia, são atingidas durante um ataque russo. O primeiro-ministro, Luís Montenegro, exige o "estrito respeito" pelo direito internacional, agradecendo a solidariedade europeia depois do ataque russo a Kiev, Ucrânia.

2024 - O vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini é absolvido, pelo Tribunal de Palermo, na Sicília, no julgamento em que era acusado de sequestro e abuso de poder por, em 2019, ter impedido o desembarque de migrantes resgatados por um navio humanitário.

