FC Porto e Sporting fecham 2025 com jogos acessíveis, Benfica com teste díficil

O líder FC Porto e o Sporting vão encerrar o ano civil de 2025 com receções acessíveis, diante de AVS e Rio Ave, para a I Liga portuguesa de futebol, na qual o Benfica tem um duro teste em Braga.

O desafio da 16.ª jornada do campeonato avizinha-se como um dos mais fáceis para líder isolado, já que do outro lado vai estar o lanterna-vermelha, que contabiliza apenas quatro pontos, contra os 43 dos portistas, que somam mais cinco do que o segundo posicionado Sporting (38) e mais oito do que terceiro Benfica (35).

Na segunda-feira, no relvado do Estádio do Dragão, os 'dragões' vão estar privados do espanhol Borja Sainz, figura em destaque contra o Alverca (3-0), face aos dois golos que apontou, mas já vão poder contar com o central polaco Jan Bednarek, que cumpriu castigo na última ronda e deve voltar ao onze contra o AVS, que afastou o Vitória de Guimarães da Taça de Portugal e empatou com Nacional (2-2) na jornada anterior.

Um dia antes, a partir das 20:30, entra campo o bicampeão nacional Sporting, com ausências de peso, nomeadamente o central Diomande e o ala Geny Catamo, ambos ao serviço das seleções na CAN2025, bem como médio Pedro Gonçalves, lesionado.

Os 'verdes e brancos' vão ter pela frente o Rio Ave, que ocupa um confortável 10.º na tabela, com 17 pontos, e que não vai contar com o contributo do melhor jogador da equipa, o avançado brasileiro Clayton, que soma 10 golos no campeonato, a cumprir castigo.

Se os encontros de 'dragões' e 'leões' não devem passar por problemas de maior nos seus desafios caseiros, a viagem do Benfica a Braga merece cuidados redobrados, embora os bracarenses, quintos classificados, recebam os 'encarnados' depois de uma derrota surpreendente frente ao Estoril-Praia (1-0), na última ronda, mas motivados pelo triunfo para a prova 'rainha', ante o Caldas (3-0), da Liga 3.

A equipa de José Mourinho sabe, de antemão, que não pode perder mais terreno para os rivais, isto para poder continuar a sonhar com o título nacional, e no domingo, pelas 18:00, terá de apresentar a sua melhor versão.

As 'águias' querem dar continuidade ao bom momento na temporada -- somam sete triunfos e dois empates nos últimos nove jogos para todas as competições -, e no Minho a equipa lisboeta poderá ser reforçada pelo médio luxemburguês Leandro Barreiro, ausente dos últimos dois jogos, e o guarda-redes Samuel Soares, que falhou a vitória na Luz contra o Famalicão (1-0), ambos por lesão.

No mesmo dia, o Casa Pia será anfitrião do Vitória de Guimarães, enquanto o quarto posicionado Gil Vicente, sem vencer há cinco jogos seguidos, vai tentar regressar aos triunfos na visita a Arouca.

A ronda 16 arranca no sábado, com os confrontos entre Famalicão e Estrela da Amadora, no Minho, e Estoril Praia e Alverca, na capital portuguesa, mas só termina em 11 de janeiro, com os jogos Nacional-Santa Clara e Moreirense-Tondela.