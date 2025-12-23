Presidente da República convoca Conselho de Estado para 9 de Janeiro

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou o Conselho de Estado para 09 de janeiro para analisar a situação internacional e, em particular, na Ucrânia, lê-se numa nota hoje divulgada.

Esta será a primeira reunião do Conselho de Estado, órgão político de consulta do chefe de Estado, desde as eleições legislativas antecipadas de 18 de maio e acontecerá já em período oficial de campanha para as eleições presidenciais de 18 de janeiro.

"O Presidente da República convocou o Conselho de Estado para o próximo dia 09 de janeiro, pelas 15:00, no Palácio de Belém, para analisar a situação internacional, em particular a situação na Ucrânia", refere-se na nota publicada no portal da Presidência da República na Internet.