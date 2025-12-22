Sessões de 'O Natal de Jack' esgotaram no 'Baltazar Dias'

Entre os dias 17 e 21 de Dezembro o Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu o espetáculo 'O Natal de Jack', uma produção da The Studio, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal (CMF). Todas as seis sessões programadas registaram casa cheia, contabilizando mais de 1.800 espectadores, consolidando o espetáculo como um dos grandes destaques da temporada cultural.

O espectáculo, que contou com a presença do presidente da autarquia, Jorge de Carvalho, na passada sexta-feira, proporcionou ao público uma "experiência única, combinando teatro, música ao vivo e dança, através de uma narrativa original que promove valores como a empatia, a partilha e a criatividade. A iniciativa reforça o compromisso da CMF em oferecer propostas culturais de qualidade, acessíveis a todas as idades e inclusivas, como evidenciado pela sessão de 20 de dezembro, que contou com interpretação em Língua Gestual Portuguesa e audiodescrição", informa um comunicado de imprensa enviado esta manhã.

A produção reuniu talento artístico local e nacional, com direcção e criação artística de Juliana Andrade, direcção musical de Nuno Filipe, produção de Carolina Caldeira e um elenco que incluiu artistas como João Borsch, Juliana Anjo e Rodrigo Caldeira Costa, bem como bailarinos regionais.

"O sucesso de 'O Natal de Jack' reflete não só o interesse crescente da comunidade pelas iniciativas culturais da CMF, mas também o papel do Teatro Municipal Baltazar Dias como espaço de encontro intergeracional e de valorização da criação artística madeirense", termina a autarquia.