Israel anuncia ter bombardeado infraestruturas do Hezbollah

As Forças da Defesa de Israel anunciaram hoje ter bombardeado um campo de treino militar e depósitos de armas do movimento islamista pró-iraniano Hezbollah, no Líbano.

A Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA) relatou "uma série de ataques aéreos" em áreas montanhosas do sul, em Nabatieh e Jezzine, mas também no leste do país.

"Diversos depósitos de armas e uma infraestrutura terrorista foram atingidos", estando "a ser usados pelo Hezbollah para preparar ataques terroristas contra Israel, indicaram as forças armadas israelitas em comunicado.

O referido campo de treino estaria afeto à Al-Radwan, uma unidade de operações especiais, com tropas de elite, do movimento xiita libanês.

Apesar do cessar-fogo em vigor entre as partes desde novembro de 2024, Israel tem realizado ataques aéreos regulares contra o Hezbollah em território libanês.

O Líbano comprometeu-se a desarmar o Hezbollah e a desmantelar as respetivas estruturas militares entre a fronteira israelita e o rio Litani, até ao final do ano.

O acordo pôs fim a dois meses de guerra aberta entre Israel e o Hezbollah, durante os quais o líder histórico do movimento, Hassan Nasrallah, e outros comandantes foram mortos através de ataques aéreos.

A guerra estalou após um ano de troca de tiros ao longo da fronteira entre o Líbano e Israel, devido à ofensiva israelita na Faixa de Gaza, desencadeada pelo ataque terrorista do movimento islamista palestiniano Hamas, em de 07 de outubro de 2023.

Na quinta-feira, as forças israelitas anunciaram ter matado um membro da Força Quds, o braço de operações estrangeiras da Guarda Revolucionária Islâmica iraniana, no Líbano, acusando-o de planear ataques "a partir da Síria e do Líbano".

Segundo as autoridades libanesas, os ataques aéreos de Israel mataram um total de três pessoas, na quinta-feira.

Mais de 340 pessoas foram mortas por bombardeamentos israelitas no Líbano desde o cessar-fogo, contabilizou a agência de notícias France-Presse, baseada em dados do ministério da Saúde libanês.