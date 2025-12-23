Clubes da Madeira já conhecem adversários nos "oitavos" na Taça de Portugal

Nesta segunda-feira, 22 de Dezembro, foi realizado o sorteio que ditou a Associação Desportiva de Machico a jogar fora de casa frente ao Leixões SC, enquanto o Clube Escola da Levada recebe o líder da Liga Solverde, o Futebol Clube do Porto, para a Taça de Portugal de voleibol.

Após ter garantido o apuramento na fase regional, a Associação Desportiva de Machico fará a sua estreia em provas nacionais esta temporada. O sorteio ditou um confronto com o Leixões Sport Club, uma equipa experiente que ocupa atualmente o sétimo lugar da Liga Una (primeira divisão nacional).

O jogo para esta eliminatória está agendado para o dia 11 de janeiro de 2026, com a formação madeirense a deslocar-se ao continente para defrontar o Leixões no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

No setor feminino, o Clube Escola da Levada, representante da Região Autónoma da Madeira, terá pela frente um dos maiores desafios da sua história recente. A equipa madeirense irá defrontar o poderoso Futebol Clube do Porto, atual líder isolado da Liga Solverde (primeira divisão nacional)

A partida está marcada para o dia 17 de Janeiro no Pavilhão da Levada.