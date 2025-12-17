Madeira com céu muito nublado e aguaceiros fracos

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com céu geralmente muito nublado e com aguaceiros, mais prováveis na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira e até ao início da manhã.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de norte, sendo por vezes forte (até 40 km/h) até ao início da manhã.

IPMA actualiza avisos devido à agitação marítima e ao vento na Madeira e Porto Santo O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou os avisos amarelos para a Madeira e o Porto Santo devido à previsão de agitação marítima intensa e rajadas de vento fortes.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 16ºC de mínima e os 21.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 16.ºC de mínima e os 20.ºC de máxima.

Já para o Funchal também está previsto períodos de céu muito nublado e a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento será fraco (inferior a 15 km/h).

Capitania prolonga aviso de vento forte e de agitação marítima até esta quarta-feira A Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de vento forte e de agitação marítima até às 6 horas de amanhã, 17 de Dezembro.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 4 a 5 metros, diminuindo

gradualmente para 2,5 a 3,5 metros a partir da manhã na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo 2 a 3 metros na parte oeste da ilha da Madeira até ao meio da manhã.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 22 e 23.ºC.