Carro incendeia-se na via Rápida debaixo do Aeroporto

Uma viatura ligeira incendiou-se, ao início da tarde de quarta-feira, 24 de Dezembro, na via rápida debaixo da pista do Aeroporto Internacional da Madeira, no sentido Santa Cruz Funchal. Para já não há registo de feridos graves.

A ocorrência foi registada em vídeo por outros condutores que por ali passavam:

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz encontram-se, neste momento no local, para onde deslocaram nove elementos, incluindo dois veículos de combate a incêndios e uma ambulância.

Os bombeiros assistiram um homem adulto, que apresentava uma queimadora ligeira, mas que se recusou a ser encaminhado aos serviços de saúde. Assistiram ainda uma criança, que em estado de choque devido ao sucedido.