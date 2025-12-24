Véspera de Natal com céu muito nublado e aguaceiros na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, a véspera de Natal seja com céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir da tarde, e com períodos de chuva ou aguaceiros, sendo mais frequentes na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de norte/noroeste, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, com rajadas até 65 km/h, e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha do Porto Santo.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 16ºC de mínima e os 20.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 14.ºC de mínima e os 19.ºC de máxima.

Já para o Funchal está previsto céu muito nublado, diminuindo gradualmente de nebulosidade a partir do meio da tarde, e com períodos de chuva ou aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência a partir do meio da tarde.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 2 a 3 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 19 e os 20ºC