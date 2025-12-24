Gouveia e Melo vem à Madeira na Primeira Oitava

O candidato à Presidência da República, Henrique Gouveia e Melo, estará na Região Autónoma da Madeira na próxima sexta-feira, 26 de Dezembro, no âmbito de uma deslocação que inclui contactos com a população e apoiantes locais.

Durante a manhã, pelas 11 horas, Henrique Gouveia e Melo visita a Vila Natal, no concelho de Santa Cruz. Já ao final da tarde, a partir das 18 horas, está previsto um contacto direto com a população no centro do Funchal, na Placa Central.

No final da iniciativa, o candidato deverá prestar declarações à comunicação social, cerca das 19 horas, junto à Estátua de João Gonçalves Zarco.

Após a passagem pela Madeira, Henrique Gouveia e Melo segue para o arquipélago dos Açores, onde permanecerá entre os dias 27 e 29 de Dezembro. Durante esta visita, o candidato presidencial tem previstas deslocações a empresas e instituições locais, prosseguindo o contacto com diferentes realidades regionais.