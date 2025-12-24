Dia de Natal com aguaceiros na costa norte e terras altas
Saiba como vai estar o tempo hoje
Para este dia de Natal o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê períodos de céu muito nublado e aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira.
O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, até ao final da manhã.
A temperatura vai rondar os 15ºC e os 20ºC na ilha da Madeira e os 15ºC e os 19ºC no Porto Santo.