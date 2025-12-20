São Vicente 'aquece' para o Natal

Em São Vicente, as comidas e bebidas ajudam a aquecer o ambiente frio de uma noite com animação musical alusiva à quadra natalícia que atrai residentes, mas também visitantes, e que promete prolongar-se pela noite dentro.

As fotos do nosso repórter Helder Santos (Aspress), mostram como está a animação desta nova tradição que a autarquia quer reforçar. "A vila de São Vicente enche-se de cores e sabores", prometia para hoje "receber a noite mais tradicional do ano".

"O evento contará com produtos agrícolas e iguarias típicas da época, sem faltar os licores e a nossa tão afamada poncha. O mercadinho agrícola abre às 16h00 e, a partir das 18h00, haverá muita animação, com música e momentos de entretenimento para toda a família", que tem promessa de prolongar-se até às 03h30...

Portanto, se está por aqueles lados ou se ainda pondera onde ir, aí está um bom programa.