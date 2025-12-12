 DNOTICIAS.PT
Queda de árvore obstruiu estrada em São Roque do Faial

A Câmara Municipal de Santana procedeu, esta manhã, à desobstrução do Caminho do Lombo Grande, em São Roque do Faial, após a queda de uma árvore que afectou a circulação naquela zona.

Neste momento, decorrem trabalhos na Vereda Soldado António Velosa de Freitas, também no sítio do Lombo Grande, freguesia de São Roque do Faial, para garantir a segurança e restabelecer a normal circulação.

A autarquia recomenda "precaução aos residentes" ao circular nas áreas intervencionadas.

