PS entende que orçamento de São Roque não responde aos desafios da freguesia

O vogal socialista Pedro Sousa absteve-se na votação do Orçamento para 2026 da Assembleia de Freguesia de São Roque, considerando que o documento não responde aos desafios da localidade nem apresenta uma estratégia clara de desenvolvimento.

Através de comunicado à imprensa, o socialista defende que se trata de um orçamento de "mais do mesmo" que transmite uma sensação de "continuidade sem ambição". "As rubricas repetem-se, os projectos são os mesmos, as promessas voltam a surgir, mas a execução continua a ficar aquém daquilo que foi anunciado", criticou.

Pedro Sousa apontou problemas estruturais por resolver, como o campo de jogos da Penteada, a recuperação de becos e veredas, a limpeza de terrenos e a criação do parque de merendas do Montado da Esperança.

Quanto ao apoio aos estudantes, com 18 mil euros previstos, o socialista questionou quantas bolsas correspondem a este valor e quais os critérios de atribuição, defendendo que "a educação deve ser tratada como uma prioridade real, e não apenas como uma rubrica simbólica no orçamento".

Pedro Sousa solicitou ainda esclarecimentos sobre os apoios a associações locais e instituições religiosas (39 mil euros), sublinhando que não pretende questionar o papel destas últimas na comunidade, mas sim "exigir transparência, proporcionalidade e justiça na aplicação do dinheiro público".