Noite do Mercado de Santa Cruz acontece amanhã

A Noite do Mercado de Santa Cruz, que deveria ter-se realizado no passado fim-de-semana, está marcado para a noite desta sexta-feira, 19 de Dezembro.

O evento, adiado por causa da passagem da depressão Emília, conta com um cartaz bastante animado, musical e tradições incluídas, claro com muita comida para comer no local ou levar para casa.

Veja na imagem o programa do evento, cuja animação começa oficialmente pelas 20h00 e se prolonga além da meia-noite.