Informatização do hospital tomou novo fôlego há 17 anos

No final de 2008 foram anunciadas mudanças de fundo relativas a questões de segurança no Hospital Dr. Nélio Mendonça. A introdução de chips iria permitir melhor controlar quem circulava no edifício, fossem visitas ou bebés recém-nascidos.

As visitas nas enfermaria iriam passar a circular com um cartão diferente, com um chip incorporado. Miguel Ferreira, que na altura era o director clínico, também as pulseiras dos bebés iriam contar esse chip.

A informatização iria chegar também às urgências e à triagem de doentes no atendimento, por forma a registar com maior eficácia a evolução da situação clínica. Na farmácia, os dispositivos iriam permitir criar “mecanismos de controlo e dados reais dos respectivos custos”. As medidas seriam para implementar em 2009, mas a informatização iria durar até 2012. O registo on-line era encarado como uma prioridade, acabando com a necessidade de se estar a passar receitas e exames em papel.