PSP e GNR iniciam operações de Natal e Ano Novo com reforço de policiamento

A PSP e a GNR iniciam hoje as operações de Natal e Ano Novo com um reforço do policiamento focado na fiscalização rodoviária, uso de pirotecnia e prevenção da criminalidade junto das zonas comerciais e residenciais, foi hoje anunciado.

As duas operações da Polícia de Segurança Pública (PSP) e da Guarda Nacional Republicana (GNR), que terminam a 04 de janeiro, vão decorrer em duas fases: Natal, entre 18 e 26 de dezembro, e Ano Novo, entre 27 de dezembro e 04 de janeiro, tendo sido apresentadas durante o lançamento da campanha de Natal e Ano Novo da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), na quarta-feira.

Durante a primeira fase da operação, a GNR vai reforçar o patrulhamento nas principais vias rodoviárias em direção à região norte e, durante o período do Ano Novo, as ações de fiscalização vão ser mais intensas nas estradas do sul.

Durante a operação Natal e Ano Novo, a GNR vai estar particularmente atenta ao álcool, velocidade e uso do telemóvel, além de reforçar também o policiamento juntos das fronteiras terrestres para apoio os emigrantes portugueses.

Por sua vez, a PSP vai reforçar a presença policial para prevenir a sinistralidade rodoviária, atribuindo especial incidência à fiscalização das principais causas da sinistralidade como excesso de velocidade, condução sob o efeito do álcool ou substâncias psicotrópicas, uso do telemóvel durante a condução, não utilização do cinto de segurança e cadeirinhas.