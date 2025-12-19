PSP deteve 17 condutores nas estradas da Madeira na última semana

Foram detidos um total de 17 condutores na última semana nas estradas da Madeira.

A Polícia de Segurança Pública informou, em comunicado, que entre os dias 12 e 18 de Dezembro deteve 13 condutores por influência de álcool, três por condução sem habilitação legal e um por desobediência, com veiculo apreendido.

Nesse mesmo período, as autoridades contabilizaram 79 acidentes de viação, que provocaram 18 feridos ligeiros, sem registo de feridos graves ou mortes.

Houve 46 colisões, 22 despistes, três atropelamentos e oito outros acidentes não especificados.