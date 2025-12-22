Feliz Natal e Próspero Ano Novo
“Caros amigos, clientes e parceiros,
No final do ano, não contamos apenas os números.
Contamos as pessoas, as histórias e os momentos que nos inspiram a continuar viagem.
Em cada lugar que conhecemos juntos, aprendemos que a verdadeira magia não está no destino, mas nas memórias que guardamos, nos laços que fortalecemos e nos corações que tocamos.
Que este Natal nos lembre que o maior destino é o amor e a amizade que carregamos connosco, e que o próximo ano seja uma viagem ainda mais bonita, cheia de encontros inesperados e sonhos realizados.
Com carinho,
A equipa Intertours"
Intertours
Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920 | Avenida Arriaga, 30 -3º - 291 209 900
Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880
Email: [email protected]