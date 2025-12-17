Aeroporto de Lisboa reforçado com 80 polícias da PSP durante Natal e Ano Novo

Oitenta polícias da PSP vão reforçar o aeroporto de Lisboa nos próximos 15 dias para assegurarem o funcionamento regular do controlo de fronteiras e a segurança no período de maior afluência, anunciou hoje o Ministério da Administração Interna (MAI).

Numa nota enviada à Lusa, o MAI refere que 20 agentes, provenientes do Núcleo de Fiscalização de Fronteiras do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, estão desde hoje à tarde no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, tendo já sido distribuídos pelos diferentes turnos de serviço.

O ministério tutelado por Maria Lúcia Amaral avança que, a partir de sexta-feira, vão ser integrados no aeroporto mais 30 efetivos, que responderam a convites internos.

Segundo o MAI, estes 30 agentes estão a frequentar uma formação de segurança aeroportuária de três dias e iniciarão funções no aeroporto de Lisboa a partir de terça-feira.

O MAI indica que está ainda previsto um reforço de mais 30 polícias a partir de segunda-feira, sendo estes agentes provenientes dos comandos limítrofes da área de Lisboa (Setúbal, Santarém e Leiria) e com formação em fiscalização de fronteiras.

"No total, este dispositivo representa um reforço de 80 efetivos durante os próximos 15 dias, com o objetivo de assegurar o funcionamento regular do controlo de fronteiras e a segurança no aeroporto durante o período de maior afluência", precisa o MAI.