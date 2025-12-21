 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Acidente em cadeia na Via Rápida deixa trânsito congestionado

None
Foto ViaLitoral

Um acidente de viação, a envolver pelo menos seis viaturas, após a saída da Via Rápida para o Campo da Barca, sentido Funchal - Câmara de Lobos está a deixar o trânsito congestionado.

Segundo o que foi possível aferir, deste acidente em cadeia não terá resultado feridos, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido chamada ao local, até ao momento.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo