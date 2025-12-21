Acidente em cadeia na Via Rápida deixa trânsito congestionado

Um acidente de viação, a envolver pelo menos seis viaturas, após a saída da Via Rápida para o Campo da Barca, sentido Funchal - Câmara de Lobos está a deixar o trânsito congestionado.

Segundo o que foi possível aferir, deste acidente em cadeia não terá resultado feridos, visto nenhuma corporação de bombeiros ter sido chamada ao local, até ao momento.