Família procura mulher desaparecida

Maria Rosária Barreto Moniz de 82 anos encontra-se desaparecida desde as 7 horas desta sexta-feira, 19 de Dezembro.

Segundo informações dadas pela sobrinha ao DIÁRIO, a última vez que foi vista foi na zona do Caminho do Meio, em Santa Maria Maior, sem documentos nem telemóvel, e apenas trocou o pijama para uma roupa que não sabem, saindo de casa sem avisar nenhum familiar.

A família solicita que que quem tiver informações sobre o seu paradeiro para contactar o seguinte número (965404205) ou a PSP que já foi informada.