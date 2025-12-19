Família procura mulher desaparecida
Maria Rosária Barreto Moniz de 82 anos encontra-se desaparecida desde as 7 horas desta sexta-feira, 19 de Dezembro.
Segundo informações dadas pela sobrinha ao DIÁRIO, a última vez que foi vista foi na zona do Caminho do Meio, em Santa Maria Maior, sem documentos nem telemóvel, e apenas trocou o pijama para uma roupa que não sabem, saindo de casa sem avisar nenhum familiar.
A família solicita que que quem tiver informações sobre o seu paradeiro para contactar o seguinte número (965404205) ou a PSP que já foi informada.
