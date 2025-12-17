Colisão na Via Rápida causa um ferido
Uma colisão entre duas viaturas, esta manhã, na zona da Ponte João Gomes na Via Rápida, sentido Caniço-Funchal, causou um ferido ligeiro.
Segundo foi possível apurar, a vítima do sexo masculino, com 55 anos, apresentava ferimentos ligeiros.
Dado o ocorrido, foi mobilizada uma equipa dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para fazer o socorro e o transporte do homem para o hospital.
