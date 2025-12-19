PSP detém casal por tráfico de droga no Funchal

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira deteve, em flagrante delito, um homem de 35 anos e uma mulher de 26 anos, ambos residentes no concelho do Funchal, pelo o crime de tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu no âmbito do cumprimento de mandados de busca domiciliária, emitidos na sequência de uma investigação policial considerada complexa, que permitiu às autoridades reunir prova suficiente para que o Ministério Público aplicasse a medida de coação mais gravosa a um dos arguidos.

Durante as buscas, a PSP apreendeu 6.805 doses de 'Bloom', 50 doses de 'Ecstasy' e mais de 4 kg de material de corte, utilizado na preparação das substâncias estupefacientes e que permite aumentar artificialmente o seu peso. Foram, ainda, apreendidas quatro viaturas, 1.030 euros em numerário, alegadamente provenientes da actividade de tráfico, bem como 12 caixas de produtos anabolizantes.

Foto PSP

Os dois suspeitos foram conduzidos aos quartos de detenção da PSP e posteriormente presentes ao Tribunal Judicial do Funchal, resultando da prisão preventiva do suspeito masculino na aplicação do Termo de Identidade e Residência à suspeita.

Em comunicado, o Comando Regional da PSP da Madeira aproveitou a ocasião para alertar a população para os graves efeitos nocivos para a saúde associados ao consumo de substâncias estupefacientes e psicoativas sintéticas, que podem provocar sérias alterações comportamentais, reafirmando ainda o seu compromisso no combate ao narcotráfico.