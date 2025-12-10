 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Grávida vai para o hospital após acidente na via rápida

Foto DR
Foto DR

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, ocorrida ao início da tarde, na via rápida, na zona da Ponte dos Frades, no sentido Funchal-Câmara de Lobos, gerou apreensão.

A única vítima deste sinistro foi uma mulher de 21 anos, que foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, por precaução visto que estava grávida.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo