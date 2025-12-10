Grávida vai para o hospital após acidente na via rápida

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, ocorrida ao início da tarde, na via rápida, na zona da Ponte dos Frades, no sentido Funchal-Câmara de Lobos, gerou apreensão.

A única vítima deste sinistro foi uma mulher de 21 anos, que foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, por precaução visto que estava grávida.