Acidente complica circulação na via rápida

Um aparente pequeno acidente está a condicionar a circulação na Via Rápida, na zona da Boa Nova, no sentido Machico - Ribeira Brava.

Ainda que em fase de resolução e alívio do tráfego, a situação causou um congestionamento de menos de 2,5 km de extensão. A situação foi rapidamente resolvida pelos meios da Via Litoral, concessionária da via.

De resto, toda a circulação na principal estrada da Madeira está muito mais aliviada com o avançar dos dias para as férias natalícias. E essa situação nota-se, efectivamente, no volume de viaturas a circular a esta hora.