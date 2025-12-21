Motociclista sofre ferimentos ligeiros em despiste na Via Rápida

Um despiste de mota ocorreu durante a manhã deste domingo na Via Rápida, no trajecto entre Santa Cruz e Funchal, junto ao túnel antes da bomba de gasolina em Gaula.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz deslocaram-se ao local, prestaram os primeiros socorros e transportaram o homem para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo foi possível apurar, o condutor sofreu apenas escoriações, sem registo de ferimentos graves.