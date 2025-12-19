Chuva intensa atinge costa norte da Madeira

A última noite ficou marcada por registos significativos de precipitação na costa norte da ilha da Madeira, com particular incidência nos concelhos de São Vicente e Santana, segundo dados da rede de estações do IPMA.

Em São Vicente foram observados os valores mais elevados, com 16,8 milímetros de precipitação numa hora, correspondente a aviso amarelo, e 45,5 milímetros acumulados em seis horas, valor enquadrado em aviso laranja. Ainda ao final da noite, a precipitação atingiu 11,4 milímetros em apenas 30 minutos, um registo que corresponde a aviso amarelo quando projectado para o intervalo de uma hora.

No concelho de Santana, os registos indicaram 13,4 milímetros numa hora e 35,0 milímetros em seis horas, ambos associados a aviso amarelo. Na Ponta de São Jorge, foi registado um acumulado de 10,7 milímetros numa hora, igualmente em nível de aviso amarelo.

Durante a noite, todas as estações da rede do IPMA na Madeira e no Porto Santo registaram precipitação, confirmando a abrangência do episódio meteorológico em todo o arquipélago.