Escola do Carmo recebe sessão sobre dança, filosofia e inclusão

Joana Caetano e Henrique Amoedo participaram, esta manhã, nas actividades promovidas pela Escola Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Madeira, no Carmo, no âmbito do Dia Mundial da Filosofia, cuja edição deste ano teve como tema 'A Busca da Unidade Para Além das Diferenças'.

De acordo com o comunicado, a intérprete apresentou o seu percurso escolar e pessoal, referindo o início da sua actividade na companhia em 2008 e a importância da prática artística no desenvolvimento individual e social.

Durante a sessão, exibiu vídeos de espectáculos em que integra o elenco, como Wing Wong or Ping Pong, Endless, Ôss e Bichos, e recordou viagens associadas às criações, incluindo visitas ao Memorial do Holocausto, em Berlim, à Colina das Cruzes, na Lituânia, e aos campos de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polónia.

Essas visitas forneceram referências para o coreógrafo Henrique Amoedo e para o elenco na criação do guião de Endless, concluído na Estónia em abril de 2012, ilustrando processos de mediação cultural através da prática artística.

O convite partiu da escola, que destacou "a dança como instrumento de unidade, autoconhecimento e expressão coletiva, com impacto na inclusão e na integração social."

A iniciativa decorreu em parceria com a Secretaria Regional da Educação e envolveu duas turmas do 10.º ano e duas docentes.

Henrique Amoedo sublinhou "a importância de acções destinadas ao público jovem e referiu o envolvimento dos alunos durante a sessão."

A companhia Dançando com a Diferença promove ainda hoje, a partir das 17 horas, uma sessão na sua sede dirigida a professores de várias instituições de ensino, para apresentação do projecto destinado à comunidade escolar em 2026.

Entre as escolas inscritas estão a EB1/PE Eng. Luís Santos Costa, EB1/PE Boliqueime, EB1/PE do Lombo dos Canhas, EB1/PE e Creche de Santa Cruz, EB1/PE Visconde Cacongo e a Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar da Calheta.

A Dançando com a Diferença é financiada pela Direcção-Geral das Artes, pelo Governo Regional da Madeira e pela Câmara Municipal do Funchal, sendo companhia residente no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira e projecto residente no Teatro Viriato.