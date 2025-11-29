Público rendido à mensagem transmitida no espectáculo 'Um Conto de Natal
Veja as fotos captadas pela ASPRESS no segundo dia da peça, hoje, no Centro de Congressos do Casino da Madeira
O Centro de Congressos do Casino da Madeira recebeu hoje o segundo dia do espectáculo 'Um Conto de Natal', apresentado pelo MADS, que voltou a registar uma forte adesão do público. A sala encheu-se para assistir à peça inspirada em 'A Christmas Carol', do escritor inglês Charles Dickens, numa encenação que tem conquistado espectadores pela forma envolvente com que recria o clássico natalício.
A peça, apresentada em dois actos, conta com um elenco composto por 17 actores e 3 bailarinos, nomeadamente Pedro Gouveia, Luís Miguel Rosa, Filipa Caroto Escórcio, Afonso Albuquerque, Carolina Correia, Vanessa Freitas, Miguel Pestana, Paula Filipa, Énia Santana, Mariana Faria, Duarte Nunes, Maria do Carmo Andrade, Maria Eduarda Andrade, Alicia Raquel, Artur Emanuel, Beatriz Aguiar e Margarida Jardim.
O último dia da peça acontece, amanhã, às 18 horas.