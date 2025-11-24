Filme 'Creer o Mori' será projectado no Fórum Machico a 2 de Dezembro

O Fórum Machico acolhe, a 2 de Dezembro, pelas 20 horas, a projecção do filme 'Creer o Morir', uma película venezuelana dirigida por Néstor 'Kiki' Villalobos e escrita por Rebeca Oria. Segundo nota à imprensa, abordam-se temas de fé, esperança e resiliência no meio das adversidades.

"A história gira em torno de David, um menino de 8 anos, alegre e de carácter carismático, que vive com a sua avó Nasha, de 85 anos, num país marcado pela crise económica e social. Por meio da sabedoria e do amor da avó, David descobre a força do espírito humano e a beleza da fé, mesmo nos momentos mais difíceis", indica a sinopse.

Este filme estreou a 22 de Outubro deste ano, em Madrid, numa produção da Despertar Studios, fundada pelo próprio Villalobos. Conta com Omalbi Rojas (David) e Rosario Prieto (Nasha) nos papéis principais, acompanhados por Amneris Trecco e Jorge Roldán.

"'Creer o Morir' aspira não só a emocionar o público, mas também a inspirar uma reflexão profunda sobre a reconciliação, o perdão e a fé. É uma obra de cinema comprometida com valores humanos universais, que procura tocar corações e deixar uma mensagem de esperança duradoura", indica nota à imprensa.

A venda antecipada de bilhetes está a acontecer unicamente através do site: www.despertarstudios.com.