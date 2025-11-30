'Um Conto de Natal' termina ao fim de três dias de espectáculo em pleno

O Centro de Congressos do Casino da Madeira recebeu hoje o último dia do espectáculo 'Um Conto de Natal', produção do MADS que voltou a atrair bastante público.

A plateia esgotou para assistir à adaptação inspirada em 'A Christmas Carol', de Charles Dickens, cuja encenação tem cativado pela sensibilidade, pela magia natalícia e pela forma envolvente como reinventa o clássico para o palco.

O espectáculo estreou-se na passada sexta-feira, 28 de Novembro, e ao longo de três dias em pleno conquistou o público com sessões sempre muito concorridas.