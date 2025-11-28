'Bichos' de Miguel Torga inspira teatro e actividades na Quinta Magnólia
O Grupo Amidos do Teatro (GATO) estreia, hoje, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o espectáculo 'Bichos (de Torga)' com uma sessão às 15 horas dedicada às escolas e uma outra às 20 horas para o público em geral. Em paralelo, estão previstas várias actividades no Centro Cultural da Quinta Magnólia.
As actividades acontecem este sábado e no próximo, 29 de Novembro e 6 de Dezembro, contando com uma mensagem de Clara Rocha, professora e filha de Miguel Torga