Direcção Regional das Comunidades lança nova campanha pelos direitos dos migrantes

A Direcção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) lançou, hoje, a campanha de sensibilização 'Imigrantes – Acolher, Proteger, Integrar e Promover', reforçando o compromisso da Região com uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de discriminação.

A apresentação decorreu numa sessão informal realizada na sede da Associação Madeira Friends, entidade que também participou no projecto.

A campanha é composta por uma série de vídeos: um filme generalista intitulado 'Somos Todos Humanos', um vídeo de enquadramento conceptual intitulado 'Reflexões sobre Migrações', e ainda 11 episódios 'Um Minuto, Uma História', com testemunhos de imigrantes provenientes de países tão diversos como Venezuela, Brasil, Alemanha, Finlândia, Eslovénia, Suíça, Angola, África do Sul e várias regiões da Europa de Leste.

Estes conteúdos serão divulgados nas páginas oficiais da DRCCE e do Governo Regional, nas redes sociais Facebook e Instagram, procurando "promover a igualdade, a equidade, o diálogo intercultural e o respeito entre os povos, combatendo atitudes racistas e xenófobas que, embora reduzidas, ainda persistem".

Durante a apresentação, o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, destacou que "migrar é um gesto profundamente humano, motivado pelo desejo de segurança, esperança e futuro". Segundo o governante, cada pessoa que chega à Madeira traz consigo "um património único de experiências, tradições e capacidades que enriquecem toda a comunidade".

O governante recordou que a Região acolhe actualmente "cerca de 19 mil cidadãos estrangeiros, provenientes de mais de uma centena de países", acrescentando que esta diversidade se traduz "num activo social, económico e cultural de enorme valor".

Temos trabalhadores na restauração, na agricultura e nas pescas; temos pessoas nos serviços e temos profissionais altamente qualificados. Temos investidores, estudantes, desportistas, artistas, investigadores e professores. Os migrantes são parte essencial da nossa comunidade. Sem eles, diversos sectores da nossa actividade económica, social e cultural estagnariam Sancho Gomes, director regional das Comunidades e da Cooperação Externa

Sancho Gomes sublinhou ainda que os migrantes "não vêm retirar nada, mas acrescentar valor", contribuindo para a criatividade, inovação e dinamismo que fortalecem o desenvolvimento da Região. "A diversidade cultural que trazem é uma riqueza para todos nós", reforçou.

A campanha assenta nos quatro pilares orientadores da política regional para as migrações: Acolher, Proteger, Integrar e Promover. Para o director regional, estes princípios representam "não apenas políticas públicas, mas um compromisso humano com a dignidade e com os valores que sustentam a nossa convivência enquanto sociedade democrática e plural".

Acolher é reconhecer a humanidade do outro; proteger é garantir que ninguém fica entregue ao acaso; integrar é criar pertença e comunidade; promover é permitir que cada pessoa desenvolva plenamente o seu potencial Sancho Gomes, director regional de Comunidades e Cooperação Externa

No encerramento, Sancho Gomes deixou uma mensagem de homenagem a todos os que escolheram a Madeira para recomeçar. "Queremos uma Região onde cada pessoa possa viver com dignidade e segurança; onde a multiculturalidade evolua para uma verdadeira interculturalidade; e onde direitos e deveres caminhem lado a lado. Uma Madeira onde todos contam, onde todos pertencem e onde todos podem ser felizes".