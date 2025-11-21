 DNOTICIAS.PT
José António Câmara assume Direcção Regional da Administração Pública

Andreia Jardim sucede a Márcia Gomes e assume chefia do Gabinete do Secretário Regional das Finanças

José António Câmara, até agora Director de Serviços de Assuntos Jurídicos e Apoio Técnico, na Secretaria Regional de Educação, passa a assumir a Direcção Regional da Administração Pública (DRAP).

"A vasta experiência e comprovada capacidade técnica em gestão pública, administração e direito administrativo estiveram na base da escolha do Secretário Regional, bem como o histórico comprovado de liderança em projectos estratégicos da administração regional", refere o executivo regional.

No âmbito das suas novas funções, José António Câmara será responsável por apoiar a definição das políticas para a administração pública regional, nos domínios da organização de serviços, regimes de emprego e gestão dos recursos humanos.

Competirá ainda a esta Direcção Regional promover a harmonização jurídica nestas áreas, assegurar a informação e dinamização das medidas adoptadas, contribuir para a avaliação da sua execução e coordenar o departamento do Jornal Oficial da Região.

Andreia Jardim assume chefia do Gabinete do Secretário Regional das Finanças

Andreia Jardim será a nova Chefe de Gabinete da Secretaria Regional das Finanças (SRF).

O convite formulado pelo Secretário Regional das Finanças, Duarte Freitas, surge na sequência da saída da actual Chefe de Gabinete, Márcia Gomes, que transitará para o Serviço Regional de Saúde (SESARAM), a partir do dia 1 de Dezembro.

Márcia Gomes é a nova presidente do conselho de administração do SESARAM

Já são conhecidos os nomes do novo conselho de administração do SESARAM. Márcia Gomes, licenciada em&nbsp;Direito, que actualmente&nbsp;desempenha as funções de chefe do Gabinete do Secretário Regional das Finanças, vai assumir o cargo de presidente.&nbsp;

Com um percurso profissional marcado pela longa experiência em cargos de direcção, assessoria governativa e consultoria jurídica, Andreia Jardim assume o novo cargo com o objetivo de fortalecer a coordenação e a gestão administrativa da Secretaria, assim como apoiar directamente o secretário regional das Finanças no exercício das suas funções.

"A nova Chefe de Gabinete traz consigo uma vasta experiência em administração e gestão pública, tendo demonstrado um compromisso sólido com os valores de transparência, eficiência e inovação, que são fundamentais para a missão da Secretaria Regional das Finanças", refere o executivo e acrescenta que esta nomeação "representa o reforço da equipa dirigente da SRF, num momento em que decorrem trabalhos estruturantes associados à gestão orçamental e financeira da Região".

Estas mudanças reforçam a aposta do Governo Regional numa Administração Pública tecnicamente qualificada, moderna e orientada para resultados, assegurando a continuidade das políticas de gestão pública e a melhoria dos serviços prestados aos cidadãos. Secretaria Regional das Finanças

Súmula Curricular

Andreia Luísa Martins Gonçalves Jardim

- Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

- Formação avançada em Administração Pública, Direito Administrativo, Contratação Pública, Ciência da Legislação e Legística, através de programas e pós-graduações do INA, Universidade de Lisboa e Universidade da Madeira.

- Mais de duas décadas de experiência em cargos de direção e assessoria política, incluindo vários mandatos como Chefe de Gabinete do Vice-Presidente do Governo Regional e do Secretário Regional das Finanças.

- Exerceu os cargos de Diretora Regional da Administração Pública, Diretora de Serviços de Assuntos Jurídicos e Apoio Técnico e Técnica Especialista em diversos departamentos do Governo Regional.

- Experiência relevante em consultoria jurídica nas áreas das finanças públicas, Administração e contratação pública, tendo iniciado carreira como advogada.

- Destaca-se pela direção de equipas, capacidade técnica e envolvimento em processos estruturantes de governação regional.

José António de Sousa e Freitas Câmara

- Licenciado em Direito e Mestre em Administração e Políticas Públicas.

- Concluiu, com aproveitamento, o curso FORGEP PROGRAMA – Formação em Gestão Pública, além de uma extensa formação profissional em Direito Administrativo, Função Pública, Contratação Pública, Ética, Responsabilidade Pública e Gestão.

- Exerceu advocacia e desempenhou funções de consultor jurídico, técnico superior e dirigente ao longo de mais de duas décadas na Administração Pública.

- Foi Diretor de Serviços da Administração Educativa Escolar, Diretor de Serviços de Assuntos Jurídicos e Apoio Técnico, Chefe de Divisão e consultor jurídico no Ministério da Educação.

- Docente convidado na Universidade da Madeira no Mestrado em Educação, especialidade em Administração Educacional.

- Formador em diversas áreas da Administração Pública, coautor de publicações jurídicas e colaborador em conferências, comissões técnicas e júris de concursos públicos.

