Nova Direita denuncia derrame de água no Monte que se arrasta desde início do ano

O coordenador do partido Nova Direita, Paulo Azevedo, denunciou esta terça-feira, através de comunicado, um derrame de água na freguesia do Monte, em frente ao restaurante O Rústico, que persiste desde o início do ano sem solução por parte das autoridades competentes.

Segundo Paulo Azevedo, tanto populares como a gerência do estabelecimento já comunicaram o problema várias vezes à Câmara Municipal do Funchal (CMF), através de contacto telefónico e do canal Funchal Alerta. Os moradores terão ainda recorrido ao novo presidente da Junta de Freguesia do Monte, que é funcionário das levadas, na esperança de uma resposta mais rápida, mas até à data não obtiveram qualquer solução.

O coordenador da Nova Direita revelou que um dos populares lhe relatou que uma equipa esteve no local para fazer uma vistoria, mas que os funcionários terão afirmado "que não iriam fazer nada agora porque vinha o Natal e não iriam arranjar mais trabalho".

Paulo Azevedo criticou duramente esta postura: "Não posso permitir uma resposta destas por parte de um funcionário camarário que está mais preocupado com o Natal em vez de resolver os problemas na via pública, os moradores não têm que passar o Natal com este derrame às suas portas."

A Nova Direita diz ter entrado, entretanto, em contacto com a CMF, que garantiu que o problema será resolvido o mais rápido possível.