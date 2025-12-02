Assembleia Legislativa da Madeira associa-se a campanha de Paz da Cáritas do Funchal

A Assembleia Legislativa da Madeira vai associar-se à campanha '10 Milhões de Estrelas – Um Gesto pela Paz', iniciativa que este ano decorre sob o mote:' Na noite de Natal, acende uma vela pela Paz'. O anúncio foi feito pela presidente, Rubina Leal, após audiência com o presidente da Cáritas Diocesana do Funchal, Duarte Pacheco.

Na ocasião, a presidente da ALRAM sublinhou que o Parlamento tem a responsabilidade de ser um espaço onde a paz, o diálogo e a construção de consensos são pilares fundamentais da vida democrática. A instituição assume, assim, o seu" papel na promoção de uma sociedade mais justa, solidária e inclusiva, onde cada cidadão é chamado a contribuir para um futuro comum mais pacífico e harmonioso".

Rubina Leal destacou ainda que iniciativas como esta lembram a importância dos pequenos gestos que inspiram união e esperança, especialmente num tempo de desafios sociais e humanitários.



Segundo explica nota à imprensa, a verba resultante desta campanha reverte para reforçar a acção das Cáritas Diocesanas em projectos locais e para projectos de ajuda humanitária internacional, através do Fundo Lusófono Laudato Si.

No final da audiência, Rubina Leal manifestou o seu apreço pelo trabalho desenvolvido pela Cáritas Diocesana do Funchal, que continua a apoiar famílias madeirenses em situações de vulnerabilidade, "desempenhando um papel essencial na resposta social da Região".

